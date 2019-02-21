Следствие раскрыло межрегиональную коррупционную схему, в которой должностные лица за деньги подтасовывали результаты тендеров на поставку фармацевтических препаратов в медучреждения. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Андрей Лысенко

"Схема заключалась в том, что представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер, подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании", - пишет он.

Как отметил Лысенко, в результате подкупа чиновники допускали к тендеру только два предприятия, которые были связаны между собой. После каждого такого тендера медики имели долю в размере от 5 до 25% от суммы контракта.

По словам представителя ГПУ, прокуратура Харьковской области уже утвердила первые подозрения в этом уголовном производстве: менеджеру и директору харьковских фармацевтических ООО, которые поставляли лекарства в коммунальные и государственные медучреждения по завышенным ценам.

Также он сообщил, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение и дача неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, должностному лицу).

"Сейчас известно как минимум о 2 выигранных тендерах по поставкам в медицинские учреждения в г. Запорожье на общую сумму около 3 млн грн. То есть сумма перечисленных средств лично медработникам составила около 300 тыс. грн", - рассказывает Лысенко.

Лысенко добавил, что в данный момент следствие ведет проверку причастности данных фармацевтических компаний к подтасовке тендеров еще в десяти медучреждениях в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.

Фото: Facebook/Андрей Лысенко

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