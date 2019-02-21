Согласно данным Службы безопасности Украины, схему по созданию так называемых избирательных пирамид на предстоящих выборах, в рамках расследования которой правоохранители провели более 30 обысков 21 февраля, финансировал надреп от "Батькивщины" Руслан Богдан. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте СБУ.

При этом ранее СБУ не называла имя депутата, "чтобы не привязывать его к одной из политических сил", уточняя, что он был руководителем организации, в которую, помимо него, входили трое координаторов, ответственных за различные части страны, подчиненные им координаторы в регионах и низовое звено полевиков.

Однако позже СБУ опубликовала данные, согласно которым, именно Руслан Богдан отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

Руслан Богдан. Фото: ГолосUA

За организацию штабов в северных и центральных регионах отвечал Вартан Юмукян (глава партии "Единая Украина", экс-советник главы Луганской областной администрации Валерия Голенко), в западных - Владислав Ковалевский и в восточных - Евгений Матвейчук.

Все они являлись руководителями ООО "Смарт Пауер", занимающейся исследованием конъюнктуры рынка и общественного мнения.

Скриншоты: ssu.gov.ua

Напомним, доверенное лицо Юлии Тимошенко Виталий Рябцев сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в Запорожской области сотрудники СБУ, прокуратуры и ГБР проводят обыски у волонтеров их штабов.

Не исключено, что сегодняшнее заявление СБУ о "разоблачении избирательных пирамид" от Тимошенко - это ответ на расследование "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей, которое мы публиковали вчера.