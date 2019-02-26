26 февраля харьковский суд огласил приговор для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Он признал их виновными в совершении ДТП, которое унесло жизни шести человек полтора года назад. Оба фигуранта получили максимальный срок наказания, который требовала прокуратура, по 10 лет лишения свободы. "Страна" вспоминает все подробности этого дела.

Приговор суда

Судья Виктор Попрас зачитывал приговор два часа. Во время оглашения стало известно, что в крови Зайцевой обнаружили опиаты после ДТП. Но первый анализ провели с нарушениями, было взято менее необходимых 60 мл жидкости. Повторный анализ показал наличие опиатов, но точно их происхождение установить не удалось. По данным экспертов, судя по тому, что следов морфина не нашли, обнаруженные вещества могут говорить о том, что Зайцева принимала лекарства. Сама она заявляла, что приняла "Пенталгин". Кроме того, потерявшаяся, а потом обнаруженная врач-нарколог Елена Федирко и полицейские, присутствовавшие на месте ДТП заявили, что у Зайцевой не было признаков опьянения. Федирко отметила нетвердую походку, но сказала, что это могло быть и сотрясение мозга.

Что касается скорости, то точная цифра не прозвучала. Установлено, что Елена Зайцева двигалась свыше 80 км в час, но в допустимых для города нормах. Также установлено, что и Геннадий Дронов и Елена Зайцева ехали на запрещенный сигнал светофора: желтый с красным.

Геннадий Дронов заявлял, что не нарушал ПДД, Елена Зайцева признала вину. Кстати, суд упомянул, что до совершения ДТП девушку шесть раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Суд счел смягчающими обстоятельствами для Елены Зайцевой ее раскаяние и попытки возместить ущерб пострадавшим, несмотря на то, что большинство из них помощь не приняли. У Геннадия Дронова смягчающих обстоятельств не нашли. Тот, в свою защиту говорил, что не компенсировал ущерб пострадавшим, поскольку не имеет такой финансовой возможности.

На середине заседания Елене Зайцевой стало плохо и ее вывели из зала суда без прерывания оглашения. В итоге суд прислушался к предложению прокуратуры, посчитал, что вина обоих фигурантов доказана и что они виновны в равной степени.

Геннадий Дронов: 10 лет лишения свободы, лишение права управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания будут считать с 8 ноября 2017 года. До вступления приговора в силу ему продлят меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Елена Зайцева: 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания ей будут считать с 18 октября 2017 года. До вступления приговора в силу продлят меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Суд также постановил удовлетворить гражданские иски и взыскать с Дронова и Зайцевой компенсации. потерпевшим. Родственники погибших просят компенсировать им моральный ущерб - 1 млн грн за каждую смерть. Также гражданские иски подали выжившие в ДТП. Они просят возместить расходы на лечение и реабилитацию, моральный ущерб оценивают в разные суммы - от 100 до 500 тыс грн.

Дронова и Зайцев могут обжаловать решение суда первой инстанции в апелляции. Адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица уже сказал, что будет обжаловать приговор. По его словам, все пункты нарушения ПДД, которые инкриминируют Дронову, не установлены. Кроме того, он так и не услышал, с какой же скоростью двигался Лексус, которым управляла Елена Зайцева. Подготовка апелляционной жалобы может занять около двух-трех недель.

Геннадий Дронов был шокирован решением суда. Ппосле оглашения приговора он сказал журналистам, что считает это несправедливым и для него такое решение неожиданное. "Мне нужно придти немножечко в себя".

Как произошло ДТП

Вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, произошло ДТП. Автомобиль Lexus RX350, который мчался на красный свет, на скорости врезался в Volkswagen Touareg, который тронулся на желтый. Внедорожник, которым управляла Зайцева, отбросило на тротуар - прямо на группу пешеходов. Одиннадцать человек стояли у светофора и ждали, когда загорится зеленый свет.

В сети появилось видео момента наезда на пешеходов, который зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

В результате наезда на месте погибли пять человек – 46-летняя Алла Сокол и ее 19-летняя дочь Анастасия, 27-летний Александр Евтеев, 28-летняя Нина Кобисева и 46-летняя Наталья Умаева.

Еще семь получили травмы разной степени тяжести. Одна из травмированных, 24-летняя Диана Берченко, родственница погибшего Александра Евтеева, скончалась в больнице через восемь дней, не приходя в сознание. То есть результат ДТП - шесть погибших и шесть травмированных.

Среди пострадавших была беременная женщина - Жанна Власенко. Чтобы спасти ребенка ее пришлось ввести в состояние искусственной комы. Впоследствии женщина успешно родила и вышла из больницы.

Кто такие Дронов и Зайцева

Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева. За рулем Volkswagen Touareg был 49-летний Геннадий Дронов. В МВД сообщили, что Lexus, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Volkswagen.

Зайцева училась в ХНУ имени Каразина, она приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа - Тайфун". Он является председателем правления и генеральным директором ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет", которое работает на рынке энерготехнологий. Сводным братом Зайцевой является бывший заместитель прокурора Черкасской области времен Пшонки Дмитрий Зайцев. Также выяснилось, что к моменту аварии у Зайцевой уже были зафиксированные нарушения ПДД.

49-летний на момент аварии Геннадий Дронов занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставлял в аренду недвижимое имущества. Также до 2015 года у него был бизнес по торговле с лотков.

Во время суда и к Дронову и к Зайцевой вызывали "скорую", а их адвокаты заявляли, что состояние здоровья их подопечных не позволяет им находиться в СИЗО. Но суд оставил обоих под стражей.

Следствие и суд

Следствие открыло дело по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины по факту ДТП.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал Зайцеву без возможности внесения залога. Водителю второго автомобиля подозрения выдвинули позже, чем Зайцевой - 6 ноября. А 8 ноября Дронова также поместили под стражу без права внесения залога.

Пока длилось судебное дело обоим подозреваемым неоднократно продлевал меру пресечения.

Фото: Алена Зайцева и Геннадий Дронов на суде

Несмотря на громкие заявления о том, что дело на контроле у первых лиц, за время суда не были выяснены важные вопросы. Например, эксперты, которые проводили техническую экспертизу, несмотря на видеозаписи и свидетельства очевидцев, не смогли установить скорость, с которой двигался внедорожник Зайцевой, а также определить, нарушил ли Дронов правила проезда перекрестков.

Также эксперты не смогли сказать, находилась ли девушка во время совершения ДТП под воздействием психотропных или наркотических веществ.

Загадочное исчезновение нарколога

После ДТП сообщалось, что в крови Зайцевой нашли наркосодержащие препараты: кодеин и фенобарбитал, а в моче - опиаты. Адвокат девушки настоял на повторной экспертизе, поскольку врач-нарколог отправила на экспертизу не положенные 60 мл, а меньше.

Повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП. Суд получил заключение Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, где говорилось, что эксперты снова не смогли определить, была ли Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии.

Чтобы прояснить ситуацию, в суд вызвали свидетеля, врача-нарколога Елену Федирко, которая выполнила первую экспертизу. Но обнаружилось, что она исчезла. Позже появилась информация, что она уволилась и находится на неподконтрольной территории Донбасса.

В январе 2019 года Федирко все-таки появилась в суде. По ее словам, все это время она находилась на территории Харьковской области - после увольнения в квартире, потом уехала на дачу. Там была плохая телефонная связь, перебои с электричеством, кроме того, она не поднимает трубку, если звонят с незнакомых номеров. Повестки же она не получала и не слышала по телевизору, что ее ищут.

Федирко заявила, что все, что написано в акте осмотра Зайцевой, соответствует действительности. При этом на суде она не смогла вспомнить год, когда произошло ДТП. Федирко заявила, что у девушки были сужены зрачки и неустойчивая походка. Но могло ли это свидетельствовать о наркотическом или о состоянии алкогольного опьянения, эксперт не смогла ответить. И добавила, что это могли быть признаки сотрясения головного мозга.

Фото: Елена Федирко на заседании суда (в центре)

Сама Зайцева заявляла, что долгое время принимала успокоительные, отсюда и следы наркотических веществ в организме.

Иски пострадавших

После ДТП семья Зайцевой перечислила каждой из семей пострадавших и родственникам погибших по 50 тысяч гривен. Несмотря на то, что большинство из них вернули деньги, в обвинительном акте частичное возмещение ущерба признали смягчающим обстоятельством.

Отказавшиеся от помощи родственники погибших в ДТП на улице Сумской заявили гражданские иски, в которых требуют возмещения морального ущерба. Сумма компенсации по каждому иску составляет 1 млн грн. Эти суммы должны разделить поровну оба обвиняемых.

Один из пострадавших, Юрий Неудачин, который получил в ДТП сложный перелом ноги и взял у семьи Зайцевой деньги, решил отказаться от претензий.

Вспомнили автошколу

Кроме Дронова и Зайцевой, внимание следствия привлекла автошкола, которая выдала права виновнице ДТП. Материалы в отношении этого учебного заведения были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

В автошколе следствие выявило ряд нарушений в учебном процессе. Правоохранители предложили лишить лицензии учебное заведение. В связи с этим были направлены запросы председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и председателю Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД . Но ответы от них пока не получены.

Зайцева и Дронов признали вину

Во время дебатов в суде Алена Зайцева заявила о готовности понести ответственность за трагедию. "Я чувствую свою вину и, конечно же, никогда не сяду за руль, об этом и речи быть не может. Я действительно искренне раскаиваюсь, поэтому признаю все иски и буду стараться вместе со своей семьей погасить их по мере возможностей. Я готова отвечать и нести наказание, которое мне назначит суд", - заявила она.

Геннадий Дронов также попросил прощения у пострадавших во время своего последнего слова в суде. "Искренне прошу простить меня, ведь у меня не было ни малейшего намерения нарушать правила дорожного движения", - сказал Дронов. Он добавил, что не помог пострадавшим материально, поскольку не смог продать свой автомобиль.

Прокуратура просила 10 лет

Во время заседания суда прокуратура потребовала признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными и назначить им максимально суровое наказание, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины. А именно: 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года для каждого из обвиняемых. Также гособвинитель попросил удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Суд вынес приговор по резонансному делу 26 февраля.

ДТП не стало меньше

После страшного ДТП в Харькове в Украине ограничили скорость на дорогах: в населенных пунктах максимальная скорость для автомобилей снизили до 50 км/ч вместо 60-ти - с лагом дозволенного превышения в 20 километров, который могут сократить до десяти.