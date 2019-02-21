В Европе нет ни одного лидера, который бы открыто заявил, что Запад готов взять Украину в НАТО, но все ориентируются на реакцию России. Об этом бывший президент Украины Леонид Кучма сказал на совместном брифинге с экс-президентами Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко, пишет УП.

"Назовите, пожалуйста, в Европе лидера, хоть одного, который бы сказал, что да, мы примем Украину в НАТО!", - сказал Кучма и отметил, что таких нет. "Я в этом практически уверен, что при принятии таких кардинальных решений, всегда Европейский союз будет смотреть на большого соседа Россию", - заявил экс-президент.

По его мнению, ЕС охотно сотрудничает с РФ из-за ее "геологической карты", потому что РФ обеспечена полезными ископаемыми. Он заявил, что США и ЕС заключают газовые контракты с РФ и только Украина покупает европейский газ. Кучма считает, что Украина перекупает в Европе российский газ по завышенной цене.

По мнению Ющенко, закрепление курса Украины в НАТО и ЕС - это хорошо, ведь это точный ориентир страны на ближайшие десятки лет, а уже накануне самого вступления Украины в Альянс в стране точно проведут соответствующий референдум. По его словам, внеблоковый статус Украины не принес ей ничего хорошего и призвал украинцев "держать хвост пистолетом".

В то же время первый президент Украины Кравчук заявил, что сейчас "нужно анализировать реальные вещи, а не фантазировать".

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко в ООН назвал Украину реальным восточным флангом НАТО.

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