Крупная сеть магазинов одежды Monton, проработавшая на украинском рынке 19 лет, закрывает все магазины в Украине. Об этом сообщает LIGA.net.

Так, с 1 марта перестанут работать два последних работающих магазина - в Киеве в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Еще 14 точек были закрыты еще в январе. Генеральный директор компании Балтика Ритейл, которая развивала сеть Monton, Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.

"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", - сказал он.

При этом рассчитывать на сумасшедшие скидки киевлянам не стоит: непроданные остатки передадут в магазины в странах Балтии. При этом в целом на рынке одежды в Украине за последний год продажи выросли на 10-20%, гривна стабилизировалась.

В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие культовые как H&M, DeFacto и Koton. Поэтому не исключено, что причиной невысоких продаж в украинских точках Monton стала высокая конкуренция.

Напомним, cтало известно, где откроется второй магазин H&M в Киеве.

Также мы писали о том, как в Киеве открылся первый в Украине магазин H&M.