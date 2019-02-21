Кабинет министров Украины установил рамки для Министерства финансов для привлечения кредита под неиспользованную часть гарантии Всемирного банка (ВБ) в $375 млн. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Кабмин постановил, что осуществление заимствования будет происходить в евро в сумме, которая не превышает эквивалент $630 млн, а ставка должна быть не выше 5,9% годовых. Кредиторами выступят Deutsche Bank AG (Лондонский офис) и TMF Global Service (Великобритания).

Отмечается, что деньги будут привлекаться двумя траншами: транш "А" со сроком погашения четыре года (амортизация каждые полгода) и транш "В" со сроком окончательного погашения через 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода). Доход по процентам будет начисляться и выплачиваться каждые шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил гарантии поддержки государственной политики для Украины в размере $750 млн. По данным ВБ, данные гарантии помогут стране привлечь в свой бюджет на международных рынках около $1 млрд.

В конце прошлого года Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR 349,3 млн. По кредиту была использована первая часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте.