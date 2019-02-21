В Киеве участились случае визитов домушников в квартиры, где проживают ветераны труда или Отечественной войны, чтобы поживиться орденами и медалями или ценными вещами. Об этом "Стране" рассказали в столичном МВД.

Самый недавний случай такой циничной квартирной кражи произошел во вторник, 19 февраля, в квартире "детей войны" на улице Шелковичной. В среду в полицию обратилась 91-летняя хозяйка, которая сообщила, что в ее квартиру накануне залезли воры и вынесли все нехитрые ценности: несколько золотых коронок,четыре орденские книжки с наградами и наручные часы.

Такие квартиры привлекательны для воров и хлипкими дверями, которые стоят в квартирах таких небогатых людей.

Полиция привычно завела дело по ч.3 ст.185 УК Украины, однако воры до сих пор не пойманы.

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева из квартиры ветерана выкрали орден и дюжину золотых коронок.

Также мы писали о том, что на Печерске домушники разжились норковыми шубами и ремнями из кожи крокодила.