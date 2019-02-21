Домашний любимец немецкого модельера Карла Лагерфельда - кошка по кличке Шупетт (Choupette) - выразила скорбь по умершему хозяину на своей личной странице в Instagram.

Скриншот: Instagram/ choupettesdiary

Сегодня в социальной сети появился черно-белый снимок скорбящей кошки, одетой в черную шляпу с вуалью.

"Благодарю всех за соболезнования. Всем своим некогда холодным, а теперь просто разбитым сердцем я ухожу в траур. Я молюсь, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне двигаться дальше в будущее без папочки Карла Лагерфельда и стать самостоятельной женщиной", — говорится в описании к снимку.

Подписчики Шупетт также выразили свои соболезнования в комментариях к посту. "Дорогая Шупетт, ты не одинока, мы будем так же тебя поддерживать, хотя, конечно, ничто не заменит тебе твоего папочку", — уверяли одни. "Мое сердце разбито вместе с твоим, Шупетт, сил тебе", — желали другие. "Мы бы хотели видеть больше фотографий с тобой и узнать, кто заботится о тебе. Я уверен, папочка оставил тебя в хороших руках. Он, должно быть, беспокоится о тебе. Желаю тебе всего самого лучшего", — писали третьи.

До этого стало известно, что кошка умершего от рака модельера может стать наследницей его состояния.



Напомним, Карл Лагерфельд умер в больнице 19 февраля в возрасте 85 лет. Дизайнер известен своей работой в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. В 1974 году он создал компанию, назвав ее своим именем. В начале 80-х Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу занимался созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.