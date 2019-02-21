В четверг, 21 февраля, Шевченковский райсуд Киева начал первое заседания по сути дела живодера Алексея Святогора, по собственному признанию которого, он замучил несколько тысяч бездомных животных. Трансляцию в своем Facebook вел ТСН.

Отметим, что еще летом 2018 года Алексея Святогора задержали и объявили ему подозрение по факту создания и распространения продукции, которое пропагандирует культ насилия и жестокости. Прокуратура просит посадить его на пять лет.

Видео: Facebook/ ТСН Live

44-летний Алексей Святогор - скандально известный догхантер, один из самых жестоких убийц животных в Киеве. У него есть много страниц в различных социальных сетях, где он постоянно докладывает о своих "успехах" и оскорбляет тех, кто считает его "деятельность" аморальной. Также он неоднократно рассказывал об убицствах животных по ТВ. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Догхантеру грозит до 5 лет тюрьмы.

Святогор основал "Союз журналистов-догхантеров" и активно ведет борьбу с бродячими животными. Он открыто заявлял, что травит уличных собак. Зоозащитники говорят, что Святогор вместе с единомышленниками не просто убивает собак, но и причиняет им сильные мучения. По данным СМИ, догхантер убивал бездомных животных в Киеве, Одессе, Измаиле и других городах Украины.

Полиция открывала против Святогора и его единомышленника Олега Руденко уголовное дело за жестокое обращение с животными еще в 2016 году, но они не являлись на допросы, а полиция тянула со сбором доказательств.

В 2017 году активисты требовали уволить Святогора из Украинской академии наук, где он был аспирантом, но там ответили отказом.

В августе 2016 года противники Святогора пытались сжечь его автомобиль, а в 2017-м в его подъезд подложили гранату. Она взорвалась, но никто не погиб.

Ранее, рассматривая дело Святогора, четверо судей Шевченковского райсуда в Киеве заявили о самоотводе. В том числе, судьи Трубников и Щебуняева. Вероятно, причиной могло стать запугивание служителей Фемиды.

В декабре 2018 года Шевченковский райсуд "заминировали" по телефону в день рассмотрения дела Святогора, а судья, которая должна была рассматривать его дело, заболела.