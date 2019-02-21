Шестой апелляционный административный суд отказал кандидату в президенты, главе Батькивщины Юлии Тимошенко в удовлетворении иска в удовлетворении иска против президента Петра Порошенко о возможных нарушениях предвыборной агитации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Коллегия судей отказала полностью в удовлетворении административного иска кандидата на пост Президента Украины Юлии Тимошенко. По смыслу ч. 1 ст. 58 ЗУ "О выборах Президента Украины", в предвыборной агитации следует относить любую деятельность, целью осуществления которой является побуждение избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата на пост Президента Украины", - написано в нем.

В частности, 20 февраля коллегия судей в составе судьи-докладчика Анатолия Степанюка, судей Людмилы Губской и Оксаны Эпель рассмотрела иск Тимошенко к Порошенко. Исковые требования касались признания противоправными действий Порошенко о проведении предвыборной агитации и установления факта использования других средств, кроме средств своего избирательного фонда, при финансировании предвыборной агитации.

Истец отмечал, что выступая 14 февраля в Харькове по случаю 85-й годовщины со дня основания "Турбоатома" Порошенко осуществлял агитацию за себя как кандидата на пост Президента вынося дальнейшие цели и отдельные тезисы своей предвыборной программы.

Представитель ответчика свою позицию обосновал тем, что рабочая поездка в качестве действующего президента была запланирована заранее и Порошенко произносил речь именно как президент, а не кандидат на указанный пост, а его речь не содержала призывы к избирателям голосовать за или не голосовать за определенного кандидата. Суд подчеркивает, что СМИ вправе самостоятельно выбирать способы освещения рабочей поездки Президента.

Напомним, что по результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, шоумен Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины, за него готовы голосовать 19% тех, кто намерен участвовать в выборах. За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 16,8% украинцев, за лидера Батькивщина Юлию Тимошенко - 13,8%.

Ранее "Страна" сообщала, что суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко.

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