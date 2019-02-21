В четверг, 21 февраля, СБУ заявила, что провела в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид. Силовики утверждают, что изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы. Об этом на брифинге 21 февраля сообщил зампредседателя СБУ Виктор Кононенко, пишет "Украинская правда".

По его словам, обыски проводились у членов группировки, которая планировала масштабный подкуп избирателей на предстоящих выборах. При этом, к примеру, только в Хмельницкой области на это планировалось потратить 3 миллиона гривен.

После изъятия документации и денег процессуальные действия и следствие еще продолжаются. СБУ говорит, что у них есть запись, на которой члены "избирательной пирамиды" обсуждают суммы выплат, схему работы, меры безопасности и прочее. Переговоры на пленке ведут якобы политтехнолог "Батькивщины" Владислав Ковалевский, представитель этой же политсилы Валентин Ходулин, С. Билошицкий и неизвестные лица. Они отмечают, в том числе, что обещали платить агитаторам по 500-700 гривен, а на деле заплатили по 300.

Также Ковалевский инструктировал как следует вести себя, если вдруг будет допрос, советовал изучить определенные статьи Конституции, которые позволяют не свидетельствовать против родственников и настойчиво просил уничтожить, закопать в лесу всю документацию, которая может подтвердить противоправную деятельность, в том числе и на флешках.

Видео: YouTube/ Служба безпеки України

Напомним, ранее в СБУ заявили, что преступная организация состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины, троих координаторов ответственных за различные части страны, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за две области) и подчиненного им низового звена полевиков.

Также мы писали, что доверенное лицо Юлии Тимошенко Виталий Рябцев сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в Запорожской области сотрудники СБУ, прокуратуры и ГБР проводят обыски у волонтеров их штабов.

Не исключено, что сегодняшнее заявление СБУ о "разоблачении" избирательных писал от Тимошенко - это ответ на расследование "Страны" о создании штабом Порошенко глобальной сети по подкупу избирателей.