В этом году впервые в истории в открытый космос планируется выход сразу двух женщин - американок Энн Макклейн и Кристины Кук. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает РИА Новости.

"Как я понимаю, на данный момент мы с Макклейн назначены на выход в открытый космос", - сказала Кук на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов. Сегодня межведомственная комиссия ЦПК подтвердила, что основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на МКС готовы к полету.

Энн Макклейн. Фото: ria.ru

Кристина Кук. Фото: ria.ru

Известно, что первой женщиной, вышедшей в открытый космос, стала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году. С тех пор экипажи, которые выходят в космос, никогда не состояли только из женщин.

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