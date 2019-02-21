Вчера, 21 февраля, в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов мадридский Атлетико принимал на своем поле туринский Ювентус с великим Роналду в составе. В невероятном по накалу матче страсти просто зашкаливали и на поле, и на трибунах и на скамейках запасных.

На 70 минуте Мората открыл счет в матче, забив гол в ворота "старой синьоры", но арбитр встречи при помощи системы VAR просмотрев повтора момента отменил взятие ворот. Это вызвало просто штормовое торнадо на стадионе.

Испанцы после этого удвоили усилия и давление на ворота Юве, что и привело к первому голу. На 78 минуте Хименес, после подачи углового, в падении отправил мяч в сетку - 1:0.

Cтадион взорвался, игроки бросились на трибуны, где болельщики едва не задушили их в объятиях. А главный тренер Атлетико Диего Симеоне показал всему миру, скажем так, очень мужской жест. Словами это сложно описать. Лучше просто посмотреть. Видео разместил в сети пользователь с ником CarefreeKizzy.

Фото: Twitter

Simeone stands with Blueface. pic.twitter.com/8jmDRn1pLc — How many times (@CarefreeKizzy) 20 лютого 2019 р.

Видео: twitter.com/CarefreeKizzy

А окончательный счет в матче был установлен на 83 минуте. Когда Годин, с очень острого угла подрезал мяч в ближний от вратаря итальянцев угол. В итоге 2:0 и у Ювентуса очень сложная задача отыграться через две недели дома.

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