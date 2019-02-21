Харьковский городской совет вернул повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и добавил к своему постановлению пункт о динамических тарифах, которые должны разработать коммунальные службы. Заседание прошло 21 февраля в закрытом режиме, а информация о нем была обнародована только после его завершения, сообщает NewsRoom.

Так мэрия отреагировала на решение суда, который постановил вернуть старые цена на проезд в городском электротранспорте (4 грн в трамваях и троллейбусах и 5 грн в метро).

Согласно документам, которые опубликованы в реестре актов горсовета, исполком изменил свои же решения, принятые 6 февраля. Однако цены остались прежними - 6 гривен за поездку в трамвае или троллейбусе и 8 гривен - за метро. Добавился только пункт о динамических тарифов, разработкой которых должны заняться коммунальщики.

По информации группы UA:Харьков в соцсети Facebook, утром в четверг возле Харьковского горсовета собралось несколько десятков недовольных решениями чиновников. В акции участвовали представители общественных организаций Харьковский антикоррупционный центр и Антикоррупционный блок участников АТО.

Видео: Facebook/UA:Харьков

По мнению активистов, исполком своим решением пошел на очередное нарушение. "Изложение в новой редакции нормативно-правового акта, действие которого приостановлено - юридически ничтожно. А те, кто таким образом пытается залезть в карман к харьковчанам и заставить их продолжать платить по незаконным тарифам - юридические, хотя не только, ничтожества!", - написал в Facebook активист ХАЦ и депутат горсовета Игорь Черняк.

Скриншот: Facebook/Igor Cherniak

Напомним, в Харькове суд временно отменил подорожание проезда в метро, трамваях и троллейбусах.

Также мы писали, что в Харькове активисты пропускали пассажиров метро по старому тарифу в 5 гривен.