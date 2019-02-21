Украинские спецслужбы готовят провокации и даже физическую расправу над отдельными кандидатами в президенты, в частности, над руководителем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сегодня заявили представители так называемой "ДНР", сообщает ТАСС.

В частности, так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" заявило, что "располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, вплоть до физического устранения, в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука"

Там считают, что "основным разработчиком и исполнителем акций по устранению неугодных политиков является Главное управление разведки Минобороны Украины". "Куратором назначен руководитель ГУР МО Василий Бурба, разработкой занимается его заместитель Павел Яцюк. Сотрудники СБУ занимаются слежкой за потенциальными жертвами", - утверждают в "ДНР". Там отмечают, что "покушение на Медведчука должна осуществить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка специального назначения (в/ч А-0553), базирующегося в Хмельницком".

Впервые о подготовке покушения на Виктора Медведчука сообщил в начале февраля бывший президент Украины Виктор Янукович. На пресс-конференции в Москве он заявил, что располагает информацией о том, что в Киеве создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении.

Ранее "Страна" сообщала, почему против Медведчука завели уголовное дело в Украине из-за того, что тот предложил план мирного урегулирования в Донбассе путем создания там автономии в составе Украины.

Также мы писали о том, что Медведчук прокомментировал обвинения в госизмене.