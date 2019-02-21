Национальный банк Украины опубликовал справочный курс доллара США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12.00 21 февраля 2019 года, который составил 26,9995 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже установленного в предыдущий день курса (27,0933 за доллар). Об этом сообщается на сайте НБУ.

Изменения справочного курса гривни к доллару в процентах с 20.02.19 по 21.02.19 составили 0,35% (с 27,0933 до 26,9995).



Справочное значение курса украинской валюты к американскому доллару публикуется Нацбанком согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

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