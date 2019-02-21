Служба безопасности заявляет, что выявила "избирательную пирамиду", которая работала в ряде регионов Украины во главе с народным депутатом и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Об этом на брифинге 21 февраля сообщил зампредседателя СБУ Виктор Кононенко, пишет УП.

"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его к одной из политических сил), троих координаторов ответственных за различные части страны, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за две области) и подчиненного им низового звена полевиков", - сказал он.

Он добавил, что в связи с этим 21 февраля СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации "в значительной части регионов нашей страны проводит более 30 обысков". "Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе одной политической силы никаких обысков не проводится", - сказал Кононенко.

Кононенко сказал, что следственные действия в рамках производства имеют целью "задокументировать создание так называемых "избирательных пирамид" и не допустить их использование во время выборов".

По данным представителя СБУ, в преступную организацию входят граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые "длительное время сотрудничают с российскими структурами".

"Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде "руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток", которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны", - сказал Кононенко.

Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести "соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей". Кононенко резюмировал, что платили за такую ​​деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.

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