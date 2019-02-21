Появилось видео давки, которая в среду, 20 февраля, из-за отсутствия городской электрички образовалась на платформе станции "Троещина-2" в Киеве. Его опубликовали очевидцы событий на странице Троещина FB в Facebook.

Отметим, что в среду в утренний "час пик" большинство электричек проезжали Троещину без остановки, составы, которые все же ходили, были короткие. В КП "Киевпасстранс" заявили, что отменили семь рейсов городской электрички "по техническим причинам" и "для безопасности пассажиров".

На ролике видно, что электричка, которая все же остановилась на платформе, полностью забита людьми. Тем не менее, киевляне пытаются пробраться в вагон, толпы обступают все доступные двери. Кто-то из пассажиров пытается поспорить с машинистом. В результате он с трудом закрывает дверь и уезжает. На платформе остается толпа людей, которые не влезли в состав.

Видео: Facebook/ Троещина FB

Напомним, трудности с городской электричкой в Киеве возникли не 20 февраля, а многим ранее. В подписи к видеозаписи сказано, что примерно так же обстоят дела каждое утро. Кроме того, мы писали о том, как 19 февраля на Троещине штурмовали электричку и цеплялись за нее сзади.

Также мы писали, что в декабре в Киеве изменилось расписание городской электрички.