Сегодня, 21 февраля, киевское Динамо на НСК "Олимпийский" сразится с греческим Олимпиакосом за выход в 1/8 Лиги Европы. После ничьей 2:2 в первом матче преимущество у "бело-синих", но его еще нужно будет конвертировать в приемлемый результат.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции рассказал о том, как он видит сегодняшний поединок. Об этом передает пресс-служба нашего клуба.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

- Перед первой игрой было много сравнений с прошлым годом и противостоянием с АЕК. Учитывая результативную ничью, будет ли Динамо действовать осторожно?

- Если сравнивать с прошлым годом, то у нас другая команда, есть более атакующие футболисты. Поэтому мы должны агрессивнее сыграть впереди и стремиться играть в более атакующий футбол.

- Успел ли восстановиться Кадар?

- Тамаш не готовится к матчу.

- Остались ли вы довольны игрой Шепелева в первом матче, в течение которого он допускал много потерь?

- Ошибался Шепелев в тех моментах, когда отдавал обостряющие пасы. Мы это приветствуем - сегодня передача не прошла, но завтра пройдет. Мы разобрали первый матч, указали ребятам на ошибки и моменты, где они должны были сыграть надежнее, а где, наоборот, нужно было больше рисковать. Надеюсь, все будет исправлено. Повторюсь, мы должны активнее сыграть в атаке.

- Насколько вам мешает или, наоборот, помогает тот факт, что до противостояния с Олимпиакосом у Динамо не было официальных матчей?

- Олимпиакосу проще, поскольку они в игровом тонусе. С другой стороны, мы сильны командой, у нас есть индивидуально сильные футболисты, которые способны решить конкретный эпизод. Причем должны помнить, что такие игроки есть и в составе Олимпиакоса.

- Как вы оцениваете игру Дениса Бойко в первом матче, которому иностранные журналисты выставили самую низкую оценку в нашей команде?

- Это право журналистов давать оценки. Мы же оцениваем игру Дениса как достаточно надежную. Были как ошибки, так и положительные моменты. Он надежно действовал ногами, начинал наши атаки, помогал выходить из обороны. Могу сказать, что в Бойко я уверен.

- Что бы вы хотели сказать динамовскому 12-му игроку?

- Мы приглашаем всех, кто может, прийти на стадион и поддерживать нас с первой до последней минуты.

- Команда U-19 разгромила в Юношеской Лиге УЕФА туринский Ювентус - 3:0. Кто из молодых футболистов способен усилить первую команду?

- Мы всех этих ребят знаем. Хочу поздравить их с проходом в следующий этап. Также мне понравилась игра в их исполнении - она ​​заслуживает уважения. Теперь нужно не останавливаться и продолжать идти по этому пути. Ребята показали, что могут играть в футбол, это работа нашей Академии. Они молодцы, что устроили праздник для болельщиков, которые пришли на стадион Динамо.



Ранее "Страна" сообщала, что Олимпиакос предупредил фанатов об угрозах в Киеве на матче с Динамо.