Силовики проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.

Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.

Ранее сообщалось, доверенное лицо Юлии Тимошенко Виталий Рябцев сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в Запорожской области сотрудники СБУ, прокуратуры и ГБР проводят обыски у волонтеров их штабов.

"Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко. Я как доверенное лицо кандидата на 75-м округе выехал на место событий", - написал Рябцев.

В Государственном бюро расследований подтвердили проведение обысков в Запорожской области, однако не уточнили, связаны ли эти обыски с представителями партии "Батькивщина" или ее лидером.

Ранее мы подробно рассказывали, как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет.

На кого на самом деле работают члены избиркомов - читайте в нашем материале.