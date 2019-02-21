В столице и ближайших к ней населенных пунктах Киевской области проживает, по данным свежих исследований, 7,5 миллионов человек. Об этом со ссылкой на данные Главного управление статистики Киева пишет ТСН.

По последним социологическим данным, в столице зарегистрировано около трех миллионов жителей, по неофициальной статистике - 4 миллиона. При этом только за 2018 год и только официальных киевлян стало на 17 000 больше. По неофициальным данным эта цифра - в разы больше. Чаще всего переезжают в столицу жители Киевской, Черкасской, Черниговской и Винницкой областей.

При этом каждое утро в Киев въезжают, а вечером - выезжают еще 560 тысяч человек, что дает большую нагрузку на инфраструктуру города. Необходимо заниматься пространственным планированием, иначе Киев утонет вместе с окружающими населенными пунктами в проблемах отсутствия дорог, школ, детсадов.

По прогнозам демографов, уже через шесть лет, к 2025 году в столице будет жить более 5 млн человек.

Напомним, число нелегальных мигрантов в Киеве в 2018 году установило рекорд.

Также мы писали, что Госстат сообщил, как сократилось население Украины за 12 последних месяцев. Оказалось, что за год страна потеряла количество граждан, равное численности населения Ивано-Франковска.