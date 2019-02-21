Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что требование ГПУ получить доступ к внутренним файлам издания "Новое время" не ущемляет права журналистов. Соответствующее видео с выступлением Луценко перед журналистами опубликовала Алена Лунькова на своей странице в Facebook.

Видео: Facebook/Алёна Лунькова

По словам Луценко, речь идет только о "просьбе предоставить информацию".

"Ни о каком ущемлении журналистской деятельности речь не идет. Если кто-то из журналистов считает такие действия препятствующими осуществлению журналистской деятельности, прошу очень: можете обратиться либо ко мне напрямую, либо письменно, и мы обязательно найдем оптимальный путь", - говорит генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что "следствие иногда требует данных, которые публикуют журналисты".

"Не для того, чтобы расследовать роль журналистов, а для того, чтобы выявлять утечки внутри правоохранительных органов, а также иногда получать неизвестные следствию факты. И тогда мы не имеем другого варианта, как обращаться с просьбой предоставить информацию от СМИ. И не более того", – говорит глава ГПУ.

Луценко убеждает, что ни о каких последствиях для журналистов или изданий речь "не идет вообще".

"Я, как бывший журналист, могу вам гарантировать, что ни один журналист и ни одно издание, кроме тех, которые пропагандируют антигосударственную деятельность и поддерживают кремлевскую практику, в Украине за мою каденцию не пострадали и не потерпят", – утверждает генпрокурор.

Напомним, Суд предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Новое время" и всем материалам, которые присылал ей журналист Иван Верстюк. Верстюк написал материал про коррупцию в оборонных закупках, а ГПУ заинтересовала его статья "Бриллиантовая дочка" об обучении дочери экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании за 120 тысяч фунтов стерлингов. В данный момент дело Корнийца, который является одним из двух так называемых "бриллиантовых прокуроров", рассматривает Голосеевский районный суд Киева.

По словам главного редактора "Нового времени" Виталия Сыча, данные, опубликованные летом 2016 года об обучении дочери Корнийца, были получены редакцией из "надежных источников", а ГПУ оспаривает не саму информацию, а право ее публиковать. Также сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" призвала Верховную Раду провести внеочередное слушание комитета по свободе слова при участии представителей Генпрокуратуры в отношении журнала "Новое время". Касько рассказал, откуда взялись бриллианты у прокурора Корнийца.