Ученик шестого класса одной из киевских школ 11-летний Андрей Куделя в течение 65 дней получил 37 призовых мест на школьных олимпиадах, что стало рекордом Украины. Об этом пишет 112.ua.

По словам Андрея Кудели, участвовать в таком большом количестве школьных олимпиад он стал, чтобы проверить свой уровень знаний. Среди дисциплин, в которых он его продемонстрировал, - украинский язык, украинская и мировая литературы, история, иностранные языки, информатика, математика.

"Я решил проверить свой уровень знаний, которые мне дали в школе, и даже особо не готовился... Я позанимал все призовые места из-за того, что я люблю учиться, у меня была цель, я каждый вопрос обдумывал и вспоминал все, что я когда-то учил", – сказал шестиклассник.

Рекорд был внесен в Национальный реестр 20 февраля. Кроме успехов в школе, Андрей также достиг и других высот: так, например, он написал книгу и проиллюстрировал ее.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, в Киеве разъяренный отец школьника избил учителя физкультуры и грозил отрезать пилой руку обладателю черного пояса.

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