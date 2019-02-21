В Украине 22 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погода ухудшится в западных областях, южной части, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях и местами в Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областях. В частности, ожидается снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега и сильный ветер. "На остальной территории - или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололедица", - отметила Диденко.

Она также подчеркнула, что в Украину придет холодная воздушная масса из Арктики. В связи с этим ночью похолодает до -9, днем до -5. В западных и южных областях до +2. В Киеве завтра осадки маловероятны, максимум ожидается небольшой снег. "Однако погода обещает все равно быть некомфортной, так как придет похолодание до -5...-6 градусов плюс порывистый северо-восточный ветер", - отмечает она и добавляет, что на выходные морозец усилится. Синоптик уточнила, что с понедельника, 25 февраля, снова начнется потепление.

Скриншот: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды с пятницы, 22 февраля.

Также мы писали о том, что синоптики обещают смену погоды в ближайшие дни.