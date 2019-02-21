Сегодня самая культовая песня конца 90-х-начала 2000-х годов Freestyler группы Bomfunk MC's получила новое видео в честь своего 20-летнего юбилея. Новая версия клипа стала рекламой нидерландского оператора мобильной связи Telenet Yugo, размещенной на его Youtube-канале.

Видео: YouTube/Telenet YUGO

Основное отличие клипа коснулось его главного персонажа - теперь им стал парень, а не девушка. Кроме того, съемки велись не в финском метро, как в оригинале, а в Нидерландах.

Отметим, что, как и в первой версии знаменитого клип, в разное время в нем появляются участники группы.

Видео: YouTube/BomfunkMCsVEVO

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