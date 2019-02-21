Из украинских банков вывели сотни миллионов долларов в оффшоры через финансовые учреждения Австрии и Лихтенштейна. Об этом со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру Австрии пишет Deutsche Welle.

В частности, по версии австрийских правоохранителей отмыв денег через частный австрийский Meinl Bank продолжался до 2016 года. На сегодняшний день следствие ведется против 30 физических лиц (среди которых могут быть граждане Украины - Прим.Ред.) и одного банка.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. С корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из Пивденкомбанка, 40 миллионов - из "Терра Банка", 39,5 миллионов долларов - из "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро - из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов - из банка "Киевская Русь".

Прокуратура подозревает, что банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдавал кредиты подконтрольным украинским оффшорным компаниям. Поручительством этих кредитов становились средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, кредит не возвращается и "гарантийные" средства с корсчета перечисляются другой оффшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

А в Лихтенштейне деньги выводились по такой же схеме, но через Bank Frick and Co. В частности, 25 миллионов были выведены из банка "Национальный кредит", 59 миллионов долларов - из банка "Финансы и Кредит" и 115 миллионов - из "Дельта Банка" Николая Лагуна. "Банк Лагуна провел в общей сложности самые масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме денег, выведенных через Лихтенштейн, из " Дельта Банка "было выведено 99 миллионов через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United SA в Люксембурге .

Напомним, по данным НАБУ, украинские коррупционеры наследили в 65 странах на 7 миллиардов.

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