Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл в Нью-Йорке побывала на вечеринке в честь приближающегося появления на свет своего первенца. Об этом сообщает издание Hello!

В Нью-Йорке Меган Маркл встретилась с близкими друзьями, которые организовали для нее вечеринку по случаю скорого рождения малыша - baby shower. А в Лондон Меган Маркл вернулась вчера вечером, 20 февраля, воспользовавшись услугами борта Gulfstream G450 - одного из самых дорогих частных самолетов в мире.

Фото: instagram.com

Вечеринку провели в одном из самых дорогих номеров отеля The Mark. Среди гостей на вечеринке присутствовала подруга Маркл и экс-коллега по съемочной площадке Эбигейл Спенсер. Она принесла с собой большой подарок, упакованный в бумагу с синими и зелеными цветами. Также вечеринку посетила теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малрони.

Фото: instagram.com

Однако закрытую вечеринку Меган Маркл не посетила жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. Она с мужем и детьми отправились на горнолыжный курорт. Дети Миддлтон и принца Уильяма были освобождены от занятий в школе на целую неделю. А сама Миддлтон с мужем взяли официальный отпуск.

Ранее "Страна" сообщала, что Меган Маркл выступила против расизма в университетах Британии.

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