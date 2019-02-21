Сегодня, 21 февраля, киевское Динамо и греческий Олимпиакос на НСК "Олимпийский" выяснят, кто же пройдет дальше, в 1/8 Лиги Европы. Поддержка болельщиков особенно важна гостям, и руководство Олимпиакоса уже выпустило методичку безопасности для своих фанов, чтобы все они смогли живыми и здоровыми добраться до стадиона.

Инструкции на тему "Как вести себя в Киеве" появились после инцидента на первом матче, когда греки вывесили на трибунах флаг России.

О принятых греками мерах безопасности передают "Украинские Новости" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Так, Олимпиакос просит болельщиков не использовать флаги России, символику футбольного клуба Спартак и коммунистические знаки в день футбольного матча с Динамо. По словам администрации Олимпиакоса, фанатам лучше не разговаривать и не вступать в политические дискуссии на тему войны на востоке Украины.

Кроме того, греческим болельщикам рекомендуется воздерживаться от использования общественного транспорта, а вызывать такси. В клубе считают, что матч с Динамо относится к разряду матчей с высоким риском.

Напомним, сегодня, 21 февраля, две украинские команды - донецкий Шахтер и киевское Динамо - проведут свои ответные поединки в 1/16 Лиги Европы. "Горняки" сыграют на выезде против немецкого Айнтрахта, а "бело-синие" на НСК "Олимпийский" примут греческий Олимпиакос.

Также мы писали, что в Киеве из-за матча Динамо - Олимпиакос продлили работу метро на 1 час.