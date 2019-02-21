В Запорожской области сотрудники ГБР и СБУ проводят обыски по месту жительства активиста штаба ВО "Батькивщина". Об этом сообщило доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко Виталий Рябцев в Facebook.

Он отмечает, что следственные действия проходят не по одному адресу, а проходят "массовые обыски у волонтеров штаба". "Утро началось с обысков. Сотрудники Запорожской областной прокуратуры и СБУ проводят массовые обыски у волонтеров штабов Юлии Владимировны Тимошенко", - написал Рябцев.

Фото: facebook.com

Редактор портала "Акцент", который связывают с "Батькивщиной", Александр Чубукин обнародовал видео, на котором видно людей, пришедших в одну из квартир, чтобы проводить следственные действия. Одна из присутствующих назвалась сотрудницей ГБР.

Видео: facebook.com

В Госбюро расследований УП подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области. "Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили", - сообщили по телефону в пресс-службе ГБР.

В то же время там категорически отказались комментировать, по скольким адресам проходят обыски и связаны ли они как-то с "Батькивщиной" или Тимошенко.

В СБУ на вопрос относительно обысков посоветовали дождаться брифинга. Согласно сайта СБУ, брифинг будет касаться "попыток вмешательства в выборы президента".

Ранее "Страна" сообщала, что суд открыл производство по иску Тимошенко к Порошенко.

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