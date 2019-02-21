20 февраля компания Samsung представила три свежих модели S10, а также первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold. С этого гаджета и начали презентацию, открыв ее ярким роликом. Чем же удивила новинка от Samsung, которая стала хед-лайнером вечера, затмив флагманы? "Страна" собрала характеристики Galaxy Fold и информацию о том, сколько стоит такой гаджет в Украине.

Galaxy Fold характеристики

Сложенный Galaxy Fold - это смартфон с диагональю 4,6 дюйма (1960×840 пикселей). Если раскрыть его, как книгу, он превращается в 7,3-дюймовый планшет (2152×1536 пикселей). Толщина смартфона 17 мм в закрытом виде и 6,9 мм - в раскрытом. То есть во втором случае даже меньше, чем у последнего флагмана. Гибкости удалось добиться благодаря системе шарниров, укрытых в задней части телефона.

Раскладушку от Samsung начинили современным процессором Snapdragon 855, в нем 12 ГБ оперативки. Доступно также 512 ГБ внешней памяти. Новинка работает от двух батарей, расположенных в двух ее частях, общей емкостью 4380 мАч. Это больше, чем у представленных флагманов.

В нем шесть камер - сзади, спереди в сложенном виде, и селфи-камера внутри, когда смартфон раскрыт. Разрешение камер варьируется от 8 до 16 Мп.

Как заявил производитель, работа приложений при трансформации не прерывается. Для этого зрителям продемонстрировали работу Google Maps на внешнем и на внутреннем экранах.

На гибком смартфоне можно одновременно запустить до трех приложений. При этом, судя по всему, перетащить их по экрану не получится. Запущенные программы зафиксированы на своих местах.

В комплекте идет беспроводная зарядка, которая может заряжать смартфон. Сам же гаджет может быть источником подзарядки для совместимых с ним фитнесс-браслетов и наушников Samsung.

Смартфон будет доступен в нескольких цветах.

Кстати, сканер отпечатка и логотип Samsung из-за особенностей конструкции пришлось разместить на торцевой части.

Вот так представили раскладушку от корейской компании в Сан-Франциско.

Samsung Galaxy Fold цена в Украине

Смартфоны линейки S10 поступят в продажу с 8 марта. Украинские интернет-магазины, такие как Цитрус, Комфи и Алло, уже открыли предзаказ.

Младшую модель флагманов, Samsung Galaxy S10e с 6 ГБ оперативки, предлагают украинцам за 24 999 грн. Стандартный Galaxy S10 с 8 ГБ памяти стоит 29 999 грн. Samsung Galaxy S10+ в зависимости от объема оперативной памяти, на 8 или 12 ГБ, можно купить за 32 999 или 41 999 грн соответственно.

Samsung Galaxy Fold поступит в продажу в США с 26 апреля. В Европе - с 3 мая. Со второго квартала 2019 года будут доступны версии Galaxy Fold для LTE и 5G. Цена трансформера стартует от $1 980, то есть от 55 400 грн. При предзаказе некоторые украинские магазины предлагают в подарок наушники Samsung Galaxy Вuds.