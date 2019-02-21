Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту появления изображения свастики на лестнице в киевском торговом центре Gorodok Gallery 16 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Дело было открыто 19 февраля. Уголовное производство ведется по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). В СБУ пообещали и в дальнейшем жестко реагировать на подобные проявления.

Скриншот: Facebook/ Служба безпеки України

Свастика в Gorodok Gallery

Напомним, 16 февраля внутри торгового центра Gorodok Gallery возле метро Почайна в Киеве появилась огромная свастика. Нацистский символ был изображен на подстветке лестницы, ведущей на верхний этаж между двумя эскалаторами. Спустя несколько дней администрация ТЦ извинилась перед посетителями и заявила, что свастика появилась на лестнице из-за хакеров, которые взломали систему.

После этого случая в Израиле многие средства массовой информации написали статьи о скандальном появлении в киевском ТЦ Gorodok Gallery на LED-лестнице нацистской свастики.