Сегодня, 21 февраля, из-за футбольного матча Лиги Европы между командами Динамо (Киев) - Олимпиакос (Греция) столичная подземка будет работать на час дольше. Об этом КП "Киевский метрополитен" сообщил в Facebook.

"Работаем допоздна +1", - с юмором сообщили в пресс-службе. Отмечается, что с каждой станции последние поезда будут отправляться в разное время, с центральных - около 01:15. На каждой из выбранных станций метро обычный график движения продлят на один дополнительный час, чтобы пассажиры смогли разъехаться по домам.

Также с 21:00 до 22:00 в метро вводится особый режим работы. Так, станция Олимпийская не будет работать, Площадь Льва Толстого закроют на вход, а Дворец спорта - на выход.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Ранее "Страна" сообщала, где сегодня смотреть матч Динамо - Олимпиакос.

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