Состояние одного из раненых при захвате украинских судов в Керченском проливе моряков Василия Сороки остается прежним: отек руки не спадает, функции нескольких пальцев не восстанавливаются. В московском СИЗО, где он содержится, ему не оказывают необходимой медпомощи. Об этом написал его адвокат Сергей Бадамшин на своей странице в Facebook.

"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б. В ближайшие дни его должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы", - написал Бадамшин.

Также адвокат добавил, что несмотря на то, что Мосгорсуд оставил в СИЗО до конца апреля Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороку, Олега Мельничука, "все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга".

Скриншот: Facebook/ Сергей Бадамшин

Напомним, Евросоюз и США могут ввести новые антироссийские санкции из-за пленных украинских моряков уже в апреле.

Также мы писали, что сотрудники Общественного наблюдательного комиссии Москвы (ОНК), которая контролирует соблюдение прав человека в местах лишения свободы, заявляли: раны у раненых моряков зажили, а состояние здоровья стало стабильное. У них остаются небольшие жалобы после ранения. Например, боль в ногах, однако врачи уже выдали лекарства и назначили уколы.