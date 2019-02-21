Спасатели предупреждают жителей страны об ухудшении погодных условий в Украине - сильном ветре, снегопадах и похолодании. Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"22-24 февраля ожидается изменение погодных условий. 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег. Понижение температуры в Украине ночью до 3-10 градусов мороза, днем ​​до 0-6 градусов мороза", - уточнили в ГСЧС.

23-24 февраля сохранится холодная погода и без осадков. Температура ночью "минус" 6-12 градусов, днем ​​2-7 градусов мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью "минус" 12-18, днем ​​5-10 градусов мороза.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня в Украине ожидается мокрый снег, ветер и до +9 на юге.

Также мы псиали о том, что синоптик предупредила о резкой смене погоды в ближайшие дни.