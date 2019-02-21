Контрабандистам, которых пограничники 20 февраля подстрелили на украинско-румынской границе, было 17 и 27 лет. Об этом со ссылкой на данные медиков сообщает УНН.

Сам инцидент произошел рядом с Красносильском. Пограничники патрулировали участок и обнаружили, что большая группа контрабандистов несет в сторону границы около 20 ящиков сигарет. Когда те увидели правоохранителей, то бросили свою ношу и попытались убежать. Но вскоре вернулись, чтобы отбить брошенные ящики. В ходе противостояния пограничники начали стрелять, в результате ранения получили два человека.

Оказалось, что в результате инцидента пострадал несовершеннолетний. После схватки с пограничниками в Сторожинецкую центральную районную больницу доставили юношу 2002 года рождения с огнестрельным ранением в ногу и жителя одного из сел Черновицкой области 1992 года рождения.

Напомним, пограничники заявили об использовании сепаратистами лазерного оружия.

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