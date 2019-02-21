Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев является действующим членом Попечительского совета российского Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. В.Ф.Устинова. Об этом сообщает 24tv.ua.

Коллегами Дегтярева по совету являются председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, экс-глава РЖД Владимир Якунин, губернатор Кировской области и член Высшего совета "Единой России" Игорь Васильев и ряд других российских политиков.

Фото: dengi.informator.ua

Отмечается, что глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, как и генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев, являются выпускниками "Военмеха" им. В.Ф.Устинова. По данным издания, Павел Дегтяренко учился в Ленинградском "Военмехе" и закончил его на 10 лет позже, чем его будущий работодатель Александр Дегтярев.

"Военмех" готовит инженеров-оборонщиков (60 000 выпускников), имеет тесные связи с предприятиями оборонной промышленности, награжден боевым Орденом Красного Знамени. Выпускники этого вуза занимали рекордное число руководящих постов в российской оборонке и органах государственного управления.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин утвердил оклад гендиректора КБ "Южное" Дегтярева в четверть миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Сети опубликовано видео, как в КБ "Южное" разрабатывают новую гиперзвуковую ракету.