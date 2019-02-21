Один инициативный американец подал электронную петицию властям о продаже штата Монтана, чтобы сократить размер госдога. Об этом пишет The New York Post.

Так, по словам автора петиции Яна Хаммонда, США за $1 трлн. стоит продать штат Монтана Канаде ради сокращения американского госдолга.

"У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна", - написал Ян. При этом его поддержали 12 тысяч американцев. Власти страны уже начали работать над мерами, которые запретят подобную продажу.

При этом государственный долг США сейчас составляет $22,012 трлн., и это максимум за всю историю страны.

Напомним, Трамп пообещал начать выплачивать 21-трилионный госдолг США.

Также мы писали, что инвесторы сократили вложения в госдолг США до минимума за 15 лет.