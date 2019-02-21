"Монтана бесполезна". Американцы предлагают продать штат Канаде за $1 триллион
Один инициативный американец подал электронную петицию властям о продаже штата Монтана, чтобы сократить размер госдога. Об этом пишет The New York Post.
Так, по словам автора петиции Яна Хаммонда, США за $1 трлн. стоит продать штат Монтана Канаде ради сокращения американского госдолга.
"У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна", - написал Ян. При этом его поддержали 12 тысяч американцев. Власти страны уже начали работать над мерами, которые запретят подобную продажу.
При этом государственный долг США сейчас составляет $22,012 трлн., и это максимум за всю историю страны.
Напомним, Трамп пообещал начать выплачивать 21-трилионный госдолг США.
Также мы писали, что инвесторы сократили вложения в госдолг США до минимума за 15 лет.
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