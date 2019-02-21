Расследование вмешательства России в американские выборы президента 2016 года подходит к концу, доклад о нем может быть готов в ближайшие дни, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается со ссылкой на источник, что спецпрокурор Роберт Мюллер может передать свой доклад генпрокурору Уильяму Барру уже на следующей неделе. По словам неназванного советника Трампа, на которого ссылается газета, у близких сторонников президента существуют опасения, что в докладе может содержаться информация, которая рискует нанести урон его репутации.

Согласно информации другого источника издания, до утверждения сенатом США кандидатуры Барра на посту генпрокурора США с ним были проведены беседы по вопросам, связанным с докладом по итогам расследования. Газета подчеркивает, что неясно, насколько детальным будет доклад Мюллера и подготовленные генпрокурором США на его основе выводы.

Газета подчеркивает, что завершение этого расследования, тем не менее, не означает конец расследованиям, так или иначе связанным с президентом. Сам Трамп неоднократно называл это расследование "охотой на ведьм".

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на лиц, знакомых с планами властей, сообщил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер вскоре закончит работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы. Затем Мюллер должен будет передать доклад генпрокурору Барру, а он, в свою очередь, подготовит и представит в Конгресс США материалы по этому делу.

Тем не менее, правила, регламентирующие работу спецпрокурора, не требуют передавать первоначальный "конфиденциальный" доклад Мюллера, предназначенный лично Барру, в Конгресс или обнародовать его.

Напомним, что спецпрокурор Мюллер в мае 2017 года начал расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. За это время обвинения по разным статьям были выдвинуты против 34 человек, из них шесть советников или других сотрудников Трампа признали свою вину. Среди них - экс-советник по нацбезопасности США Майкл Флинн, старший сотрудник кампании Трампа Рик Гейтс, бывший советник кампании Джордж Пападопулос, а также бывший адвокат президента Майкл Коэн и экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Ранее "Страна" сообщала, что в США могут засекретить итоговый доклад спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве.

Также мы писали, что в в США считают, что реальное вмешательство Москвы в американские выборы маловероятно.