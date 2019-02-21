Расследование Национального антикоррупционного бюро привели в детективов в 65 стран мира. Об этом сообщаетпресс-служба НАБУ.

По данным бюро, чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии. Это связано с тем, что большинство коррупционных схем, прежде всего связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом.

Такие компании - это, чаще всего, посредники, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализируют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов.

Всего НАБУ направило около 500 запросов в компетентные органы других государств, чтобы выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, которые нанесли ущерб интересам Украины. В том числе, такими делами являются завладение 247 миллионами гривен ГП "АМПУ", нанесение 12,87 миллиона долларов убытков ОАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесение 60,5 миллиона долларов убытков ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" и другие.

Общая сумма ущерба таких схем государственным интересам оценивается в 7 миллиардов гривен.

Инфографика: nabu.gov.ua

Напомним, НАБУ вызывает нардепа-беглеца Онищенко для вручения обвинительного акта по "газовому делу".

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