У премьер-министра Сербии Аны Брнабич и ее партнерши Милицы Джурич родился мальчик. Об этом сообщает Telegraf.rs.

Родила мальчика Милица Джурич. Роды прошли хорошо, ребенка назовут Игорь. В прошлом году Джурич прошла процедуру амбулаторного оплодотворения. После этого она взяла декретный отпуск на время беременности в Клиническом центре радиологии и магнитного резонанса Сербии, где работала.

Ана Брнабич стала первой женщиной, возглавившей правительство Сербии в 2017 году, а также первой открытой премьером-лесбиянкой на Балканах.

Милица Джурич (слева) и Ана Брнабич Фото: telegraf.rs

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