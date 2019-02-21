Сегодня, 21 февраля, две украинские команды - донецкий Шахтер и киевское Динамо - проведут свои ответные поединки в 1/16 Лиги Европы. "Горняки" сыграют на выезде против немецкого Айнтрахта, а "бело-синие" на НСК "Олимпийский" примут греческий Олимпиакос.

Начало матча в Киеве в 22.00. В прямом эфире игру покажет канал Футбол 2, а "Страна" проведет онлайн-репортаж о поединке.

У киевлян после первой встречи, которая завершилась вничью со счетом 2:2 есть небольшое преимущество перед греками. Но конвертировать его в благополучный результат будет невероятно сложно. Олимпиакос настроен только на победу, да и чемпионат Греции в самом разгаре. А Динамо только завершило зимние сборы, и отсутствие настоящей игровой практики явно проявило себя в первом матче 1/16 Лиги Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что в юношеской Лиге чемпионов молодежь Динамо разгромила Ювентус и наша команда прошла дальше.