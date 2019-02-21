На дорогах Киева по состоянию на 09:50 21 февраля серьезные проблемы с трафиком, город сковали пробки в 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

По данным сервиса, медленнее всего автомобили движутся по проспектам Победы, генерала Голосеевскому, Леся Курбаса, Валерия Лобановского и Николая Бажана, улицам Крещатик, Борщаговской, Жилянской и Вадима Гетьмана.

Фото: google.com.ua/maps

Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, на улицах Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украински, улице Антоновича , Степана Бандеры, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

Фото: yandex.ua

На левом берегу Киева высокий уровень пробок отмечен на проспекте Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Дарницком, Южном и мосту Патона серьезно затруднено в направлении правого берега, на мосту Метро можно проехать свободно.

Ранее "Страна" сообщала, что киевляне возмущены затянувшимся ремонтом "ограниченно работоспособного" моста Метро.

Также мы писали о том, что на скользкой дороге под Борисполем в вылетевшем авто погибли два человека.