Вчера "Страна" вскрыла глобальную схему подкупа избирателей, которая уже реализуется по всей стране.

Мы узнали, что за таинственные соцопросы проводят люди президента на улицах украинских городов и кому именно вручают "петину тысячу" - материальную помощь, которую с недавних пор стали раздавать чиновники.

Дело впервые посталено на столь широкую ногу. Власть не просто массово раздает деньги - помощь идет именно тем, кто потенциально готов голосовать за Петра Порошенко. "Сетка" по поиску таких избирателей и доведению их до участков накрыла всю Украину. И, по задумке технологов Банковой, позволит Порошенко выиграть выборы.

Соцсети отреагировали на расследование "Страны" "От #Сетки к секте. Как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет".

Что такое #Сетка

Вкратце эта система скупки голосов будет работать так.

Сначала составляются базы данных избирателей. Затем - они актуализируются: идет проверка, кто в этих списках жив, находится в Украине и по месту прописки.

Это делается в основном через "Укрпочту" и "Ощадбанк", куда исправно приходят получатели соцвыплат - самый благодатный контингент для подкупа.

Параллельно по всей Украине с января проходят так называемые "соцопросы" силами агитаторов из штаба Порошенко. Об этом много писали, правда, было не совсем понятно, зачем их проводят.

Теперь это стало ясно: таким образом у Порошенко выявляли своих потенциальных сторонников. Людей, которые если не однозначно поддерживают нынешнего президента, но хотя бы относятся к нему нейтрально или неопределенно, а также разделяют некоторые пункты его программы.

Так составляются списки "условно-лояльных" или тех, кто колеблется - голосовать за Порошенко или нет. Эти люди попадают в общую базу избирателей штаба Порошенко. С которыми после этого начинается серьезная работа.

Во-первых, им начинают названивать представители специально созданных для этого колл-центров. Они уточняют позицию потенциального избирателя, сверяют его данные и могут предложить ему поработать агитатором Порошенко - за определенные бонусы.

Далее этим людям предлагают получить дополнительные соцвыплаты от государства. При этом берутся личные данные просителя.

Последнее объясняет феномен массовой раздачи матпомощи, которая недавно началась по всей Украине - в обмен на персональные данные. Как выяснила "Страна", деньги по программам социальной помощи, которые утверждаются местными и областными советами, выдают именно тем, кто попал в "белый список" потенциальных сторонников Порошенко.

Иначе говоря, тем, кто в ходе соцопросов четко заявил, что он категорически против Порошенко и голосовать за него не будут, матпомощь даже не предложат.

Суммы по этим программам выделены впечатляющие. В Николаевской области – 70 миллионов гривень, в Одесской – 90 миллионов. В Днепре – 140 миллионов. В Харьковской областной программе первоначально было заложено на 2019 год 18 миллионов, затем решением сессии облсовета (6 декабря 2018 года) увеличили до 50-ти.

Таким образом целевой подкуп в пользу Порошенко идет прямиком за государственный счет.

Конечно, за руку на избирательный участок сторонников "секты Порошенко" никто не тянет. Но создаются все условия, чтобы люди пришли и проголосовали именно за нужного кандидата.

Потенциально преступный момент этой схемы - это раздача денег людям, обозначенным в штабах Порошенко как потенциальные избиратели. Пусть и через государственную программу материальной помощи (что можно квалифицировать даже как отягчающее обстоятельство).

По информации "Страны", благодаря "Сетке" у Порошенко рассчитывают получить электоральную прибавку в 7-10% голосов.

Реакция соцсетей

Новый проект по слому предвыборных фальсификаций анонсировал в Facebook главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Редакция "Страны" запускает важный проект.

По нашей информации, штаб Петра Порошенко планирует масштабный подкуп избирателей по системе #СЕТКА, которую сейчас ему помогают выстраивать преданные партийцы, а также некоторые представители региональной элиты.

Мы провели расследование, и установили главные механизмы этого подкупа, который, что самое интересное, будет осуществляться за счет средств бюджета (так называемая программа "Турбота"). По некоторым оценкам речь может идти о покупке 7-10 процентов от тех, кто придет на выборы (из расчета явки около 60 процентов).

Если #СЕТКА сработает, это будет самый большой подкуп за всю историю страны, который, безусловно, повлияет на результат выборов.

Ниже по ссылке - расследование от Svetlana Kryukova.

Но это только первая из серии публикаций. Вскоре будут еще и новые подробности этой масштабной аферы.

Мы будем системно вести тему под названием #СЕТКА. И просим наших читателей сообщать нам любую информацию. Чем больше будет фактов, чем больше мы поднимем шума, тем выше вероятность, что "сетку" удастся поломать и не дать сфальсифицировать результаты выборов".

Автор материала "От #Сетки к секте" Светлана Крюкова рассказала о своем расследовании:

"За прошедшие три года, мы, молодой коллектив одной редакции, стали источником главных скандалов страны. Мы разоблачили фабрику порохоботов, доказав, что президента хвалят за деньги. Мы съездили на Липецкую фабрику и показали, что она работает, когда президент клялся, что заморозил свой бизнес в России.

Мы написали о детях президента, которые поступили в британские ВУЗЫ, когда гарант рассуждал о реформе высшего образования в Украине. Мы первые сообщили о Мальдивах, когда Петр Алексеевич стал Petrom Inkognito.

Мы опубликовали видео, как гарант сбивал старика на зебре, а потом президентский кортеж проехал мимо. Пленки Онищенко и разоблачение сумасшедшей коррупции в высших эшелонах власти в постмайданной стране. И даже мятые пиджаки президента, - тоже наша работа.

Мы прошли долгий путь вместе. Скажу вам гарант, как профессиональный медиа-менеджер, был сильным соперником все это время. Но и мы оказались не робкого десятка. Выжили, и стали неуязвимы. А он все еще президент, и на пороге переизбрания.

Главная тема до выборов это #СЕТКА - извращенная психо-материальная форма подкупа, заточенная на бедных и уязвимых, которую окружение гаранта будет использовать на полную. За наш с вами счет купят сотню бедных людей. А потом они выберут Порошенко - не потому что любят, а потому что платят. Петр Алексеевич, а как это - когда тебя любят за деньги?".

Нардеп Александр Онищенко назвал расследование "Страны" "мощным анализом подкупа":

Хороший царь. Благородно правит. Сперва довел людей до нищеты. Сделал их голодными и безработными.

Потом объявил выборы, провел соцопрос, собрал паспортные данные бабушек и установил, кому нужны деньги и кто готов продать свой голос за тысячу гривен.

Но как самый жадный, он решил делать это не за свои. Все эти Фонды Порошенко с дивидендами от бизнеса это витрина. Настоящий подкуп бабушек он намерен устроить за госсчет.

То есть и победу он хочет купить за деньги налогоплательщиков. Барыга 80-того уровня. Программа "Турбота" - запомните это слова.

Мощный анализ подкупа. #СЕТКА".

Адвокат Елена Лукаш анализирует, почему "Сетка" не поможет Порошенко на выборах:

"Панамский офшор решил использовать сетевой маркетинг на выборах. Купились на иллюзию и пытаются втюхать избирателю иллюзию.

И мерзко и смешно. Организованная преступная группа по торговле кубышкой.

Начали с историй про ЕС, заканчивают бесовщиной и сектами.

Что я об этом думаю.

В сетевом маркетинге главными являются три фактора:

1. личность, заряженная позитивом

2. занимательная история

3. сам товар.

У блока панамских патриотов нет позитивной личности и товара и очень плохая история. Им и кастрюльку "цептер" не продать, не то что венценосное тело.

Поэтому, фокус не удастся. Так...., дискредитируют себя да и канут в Лету, потратив и свои и бюджетные миллионы. Тут ни сетка, ни секта, ни томос, ни "явления", ни "воскрешения", ни "исцеления", ни "мироточения" не помогут.

Как юрист, я считаю важным создать Антисетку, и заняться:

1. Информационной работой. Максимально освещать сектанство в средствах массовой информации и соцсетях. Делитесь информацией.

2. Юридической работой. Тщательно фиксировать и регистрировать преступные эпизоды подкупа. Весна ж придет.

3. Просветительской работой. Разъяснять всем избирателям, что деньги нужно брать, а голосовать по-своему.

Кто-нибудь, закажите рекламу/предвыборную агитацию "против"/любое другое распространение информации среди украинцев.

4. Работой с иностранными миссиями, послами, политиками. Им будет крайне интересно, уверена.

***

И да. Что может быть смешнее этой убогой шайки? Юмор – мощное оружие. И кандидат, знающий толк в юморе, зарегистрирован.

"Сетка" не спасет. Более того, "сетка" может превратиться в клетку. Очень скоро."