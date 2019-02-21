Активисты группы "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что к убийству советника мэра Херсона причастен действующий руководитель Нацполиции Херсонской области Артур Мериков. Об этом группа написала на своей странице в Facebook.

"Именно Мериков предупредил криминального авторитета Алексея Левина (Москала) о том, что за ним ведется наблюдение и ему лучше уехать. Предупредил через отца, убийцу-рецидивиста Москала-старшего", - отметили в сообщении.

На следующий день после получения информации от Мерикова Левин (Москал) бежал в Доминикану. По словам активистов, об этом им стало известно из нескольких источников. "По нашим данным, сейчас руководство Нацполиции собирается отстранить Артура Мерикова с должности начальника. Его место с приставкой "и.о." займет его нынешний зам Николай Цап", - добавили активисты.

По их информации, Левин непосредственно организовывал убийство Кати Гандзюк по заказу Владислава Мангера, Евгения Рищука и Андрея Гордеева.

Брат Артура Мерикова - Вадим, бывший губернатор Николаевской области, экс-депутат Верховной Рады, входил во фракцию "Народный Фронт". "Непосредственный подчиненный Мерикова, Сергей Курдилов, является кумом руководителя группы исполнителей Торбина (Опера). Он организовывал прикрытие реальным преступникам и вел следствие по ложному пути", - уверяют активисты.

"Курдилов, под чьим наблюдением полиция пыталась повесить дело на стрелочника, как и десятки других правоохранителей (следователей, оперативных сотрудников), что фальсифицировали это дело, продолжают служить в рядах полиции. Их просто "спрятали" подальше от Главка в районных отделениях полиции Херсонщины", - добавляют активисты.

Также сообщается, что 17 октября президент Петр Порошенко присвоил Артуру Мерикову специальное звание "генерала полиции третьего ранга". В это время Гандзюк находилась в Киевском ожоговом центре.

"Но после полного саботажа расследования херсонской полицией и задержанием невиновного Новикова, с генеральскими звездочками в Киеве решили подождать. Ждали менее двух месяцев", - отметили активисты. "Но нас интересует другое. Будет Мериков задержан и увидим ли мы его на скамье подсудимых за покрытие особо тяжкого преступления? ", - резюмируется в сообщении.

Фото: facebook.com/gandziukgate

Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер вышел из СИЗО под залог в 2,5 миллиона.

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