Сегодня, 21 февраля, донецкому Шахтеру предстоит битва с Айнтрахтом за выход в 1/8 Лиги Европы. Задача у горняков сложная, ведь по итогам первого матча небольшое преимущество у немцев.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека на предматчевой пресс-конференции рассказал о планах на игру и пообещал жаркую битву, передает пресс-служба "черно-оранжевых".

- Паулу, в Харькове в свете дисквалификации Степаненко я спросил вас, готов ли Малышев провести полностью ответный матч. Вы ответили, что посмотрите, как Макс отработает эту неделю. Что скажете?



- Прекрасно помню вопрос. Могу ответить искренне: Макс еще не готов провести все 90 минут или выйти в стартовом составе.

- В каких кондициях Бондаренко? Насколько велики его шансы появиться на поле?



- Снова не стану скрывать: Бондаренко также не готов выйти в старте. Он тренируется с нами лишь несколько дней, а за время, пока был травмирован, немного растерял детали, которые мы отрабатывали в оборонительной части.

- Степаненко дисквалифицирован, Малышев не готов. Изменится ли в корне тактический рисунок в оборонительной зоне?



- Увидите на поле.

- Как себя чувствует Матвиенко?



- Хорошо.

- В этом году исполняется 10 лет с момента, когда Шахтер завоевал один из значимых трофеев в своей истории - Кубок УЕФА. Вы говорили на эту тему с футболистами? Является ли это для команды дополнительной мотивацией в турнире?



- Нет, не говорил, потому что в прошлое мы не смотрим. Это уже история. Нужно думать о завтрашнем дне. Что я сказал ребятам и знаю сам: предстоит сложный поединок с сильным соперником, который сейчас, вне всяких сомнений, имеет преимущество. Мы старались хорошо подготовиться к матчу, для нас главное - качественно отыграть.





Видео: FC Shakhtar Donetsk

- Болельщики Айнтрахта прекрасно поддерживают своих. На стадионе ожидается аншлаг, почти 52 тысячи зрителей. Как это повлияет на Шахтер?



- Уверен, матч пройдет в атмосфере, которую мы так любим в футболе. Идеально ведь, когда арена заполняется, болельщики радуются и помогают своей команде. Прекрасно понимаем, что завтра практически весь стадион будет поддерживать нашего оппонента, и постараемся максимально настроиться на игру.

- Кривцов пропускает встречу, Ракицкий ушел. Насколько вы довольны комплектацией в центре обороны, количественно и качественно?



- Сейчас мы действительно проходим такой период, это ни для кого не секрет. Совершенно не скрываю, что завтра сыграет Николай Матвиенко. Полностью доверяю ему, как и абсолютно всем нашим футболистам. Да, было бы неплохо, если бы в матче приняли участие Кривцов и Степаненко, но, поскольку такой возможности нет, другого пути не остается.

- Какой главный вывод сделали после первого поединка? Стал ли Шахтер за неделю сильнее?



- До матча сложно об этом говорить. Думаю, завтра увидим. К первой игре была отработана определенная стратегия, в которой доминировали все наши футболисты, но, к сожалению, после удаления, оставшись вдесятером, пришлось ее немного реадаптировать. Предстоит встреча с сильнейшим соперником. После предыдущей мы вновь постарались изучить противника, к тому же в нашей игре было много положительных моментов. Айнтрахт в преимуществе, на своем стадионе и с поддержкой болельщиков. Нам просто нужно показывать свою игру. Если Шахтер это сделает, как и всегда, все будет хорошо. Завтра вы увидите храбрую, смелую команду - я постоянно требую этого от футболистов. И тогда все получается.

- Возвращаясь к теме удаления на 11-й минуте, какое судейство вы предпочли бы: арбитра со смелыми и резкими решениями или того, кто даст играть?



- Будет очень опытный судья, один из лучших в Европе. Он в принципе позволяет играть. Поэтому думаю, что исход встречи ни в коем случае не разрешится благодаря судейству.