Мосгорсуд оставил в СИЗО до конца апреля еще четверых задержанных украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты шестой четверки военнопленных украинских моряков - это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук. Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 военнопленных, чьи жалобы были рассмотрены ранее. В отношении шестой четверки суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе", - отметил Полозов. Он добавил, что по ходатайству ФСБ заседание проходило в закрытом режиме.

Фото: facebook.com

Таким образом, из Россия продлила арест уже для 20 из 24 задержанных моряков. Дата рассмотрения вопроса апелляции на продления ареста для последней четверки моряков еще не назначена.

Также мы писали о том, что Порошенко пообещал предложить ООН "конкретные шаги" для освобождения украинских моряков.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Вследствие инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". Кроме того, три раненных при обстреле россиянами украинских моряка были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем украинским пленным морякам обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК РФ).