Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) уже согласовала представление о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Дмитрия Белоцерковца (фракция "Блок Петра Порошенко") и намерена передать документ генпрокурору Юрию Луценко.

Об этом Украинским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

"По Белоцерковцу будет внесено представление Луценко", - сказал он.

По его словам, представление согласовано, однако не в части незаконного обогащения, а других фактов коррупционной деятельности депутата, в частности декларирования недостоверной информации. Источник не уточнил, когда представление будет передано Луценко.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ подготовило представление на снятие неприкосновенности с нардепа Белоцерковца.