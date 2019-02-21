Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 27,08 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на уровне 2708,7563 гривен за 100 долларов (-8,5688 гривен).

Также регулятор повысил курс евро на 3 копейки до 30,72 гривен за евро. Официальный курс евро на 21 февраля установлен на уровне 3072,2714 гривни за 100 евро (+3,3244 грн).

Российский рубль немного подорожал - до 0,411 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара в Украине продолжает падать из-за двойного объема продаж валюты экспортерами.

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