Сегодня, 21 февраля, на большей части территории Украины ожидается облачная погода, местами - дождь и мокрый снег. Без осадков будет только в Киеве и на юге страны, сообщает сайт Укргидрометцентра.

В центральных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура днем от 0 до +2, ночью - от -1 до +1. На севере Украины синоптики обещают от 0 до -2 градусов в течение суток. Регион накроют дожди с мокрым снегом.

В городах восточной Украины ожидается переменчивая погода, в некоторых районах также возможны дождь и мокрый снег. Температура и днем, и ночью составит около +2 градусов тепла, местами опускаясь до нулевой отметки.

В южных областях синоптики прогнозируют сухую и малооблачную погоду. Температура днем от +7 до +9, ночью от +1 до +3 градусов. Днем на западе Украины температура ожидается от 4 до 6 градусов тепла, ночью - от 0 до -2. Возможны осадки в виде мокрого снега.

В четверг в Киеве - без существенных осадков, температура ночью опустится до -1 градуса, днем составит максимум +1 градус тепла. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик предупредила о резкой смене погоды в ближайшие дни.

Также мы писали о том, что объявлено штормовое предупреждение по всей Украине.