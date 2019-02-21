Решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии разделяют не все его однопартийцы. Так, стала известна реакция на это влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

В разговоре с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сенатор не сдержался и выругался матом. Линдси Грэм назвал поступок своего президента "гребаной тупейшей идеей" (Dumbest fucking idea - Прим.Ред.)

Об инциденте передает газета The Washington Post.

По данным источников газеты, Грэм выругался в беседе с и.о. министра обороны США Патриком Шанаханом, когда спросил у последнего, правда ли, что США планируют вывести войска из Сирии к 30 апреля.

"Гребаная тупейшая идея из тех, что я слышал", - сказал Линдси Грэм, получив утвердительный ответ от и.о. министра.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция начнет отложенное наступление на курдов, если США затормозят вывод войск из Сирии.